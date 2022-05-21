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Певица Слава показала редкое фото младшей дочери, как две капли воды похожей на нее

Антонина закончила начальную школу.

Певица Слава показала редкое фото младшей дочери, как две капли воды похожей на нее
Певица Слава. Фото: Global Look Press

Более 20 лет певица Слава состоит в отношениях с бизнесменом Анатолием Данилицким. Пара воспитывает общую дочь Антонину, которой уже десять лет. накануне звездная наследница блистала на выпускном балу начальной школы.

Редкими кадрами Тони артистка поделилась в своем телеграм-канале.

Антонина Данилицкая
Антонина Данилицкая. Фото: t.me/nastya_slavaa

«У Тонечки сегодня выпускной из начальной школы. Совсем взрослая уже. Бесконечно люблю», — написала Слава.

Фолловеры отметили, что девочка как две капли воды похожа на звездную маму.

«Красавица! Как похожи! Мамина дочь!» — писали пользователи Сети.

Напомним, также у артистки есть дочь Александра Морозова от предыдущих отношений. Она уже строит карьеру певицы, продюсированием которой занялась сама Слава.

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