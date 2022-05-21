Певица Слава показала редкое фото младшей дочери, как две капли воды похожей на нее

Более 20 лет певица Слава состоит в отношениях с бизнесменом Анатолием Данилицким. Пара воспитывает общую дочь Антонину, которой уже десять лет. накануне звездная наследница блистала на выпускном балу начальной школы.

Редкими кадрами Тони артистка поделилась в своем телеграм-канале.

«У Тонечки сегодня выпускной из начальной школы. Совсем взрослая уже. Бесконечно люблю», — написала Слава.

Фолловеры отметили, что девочка как две капли воды похожа на звездную маму.

«Красавица! Как похожи! Мамина дочь!» — писали пользователи Сети.

Напомним, также у артистки есть дочь Александра Морозова от предыдущих отношений. Она уже строит карьеру певицы, продюсированием которой занялась сама Слава.

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