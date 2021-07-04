«Секси, но до мамы далеко»: дочь Славы, обтянутая в латекс, взбудоражила публику своими бедрами

41-летняя певица Слава и ее 22-летняя дочка Саша Морозова в последнее время удивляют поклонников своей раскрепощенностью и сексуальностью. Ранее родственницы поделились видеокадрами в облегающих комбинезонах, эротично дефилируя на камеру. Затем певица показала фото в личном блоге, представ перед фолловерами в одном белье. Теперь ее наследница решила подлить масла в огонь.

Девушка облачилась в латексный наряд, который выделил ее бедра и продемонстрировала упругую грудь. Наследница певицы, которая тоже в последнее время строит карьеру артистки, позировала для своих почитателей на фоне авто, призывно глядя в камеру. Кое-кто из подписчиков Александры сопоставил ее с актрисами из фильмов для взрослых, но чаще всего, конечно же, комментаторы в Instagram сравнивали девушку с ее знаменитой родительницей.

«Секси, но до мамы далеко», «Такое милое личико, зачем такой маскарад? До мамы правда далеко», «Копия — мама. Красотка», «Одно лицо с мамой, не было бы челки, совсем не отличить», — отозвалась публика на пост.

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