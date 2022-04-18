Шик и блеск: певица Слава в искрящемся платье подчеркнула осиную талию

Недавно певица Слава сообщила фанатам о том, что похудела на 10 кг. Лишний вес она сбрасывала, ориентируясь на диету, которой придерживается певица Валерия.

«Диету надо соблюдать долго, чтобы похудеть. Я так не могу. Я зависима от колбасы докторской, от майонеза. От, господи, шпрот, селедки», — цитирует Славу «Комсомольская правда».

Роскошную фигуру Слава продемонстрировала на церемонии вручения премии «Шансон года – 2022», которая накануне прошла в Кремлевском дворце. На сцене певица появилась в блестящем наряде, подчеркнувшем ее тонкую талию. Образ завершила эффектным многоярусным декольте и широкополой шляпой.

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