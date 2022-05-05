«Просто лютый стыд»: Милонов ждет извинений от Киркорова за «омерзительный поступок»

Речь идет о номере поп-короля с крестом на сцене.

Юбилейный концерт Филиппа Киркорова в Кремлевском дворце, который отгремел в 55-й день рождения поп-короля, наделал много шума. речь идет о номере на песню «Мария Магдалена», в котором артист взобрался на поваленный на сцене большой крест с «распятой» в нем актрисе.

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что поступок Филиппа Киркорова – «омерзительный» и ждет от него извинений.

«Я считаю, что то, что он сделал, — это просто лютый стыд, бессовестный и омерзительный поступок. Господь давал возможность людям покаяться — Киркоров совершил хулу, негодяйский поступок. Пусть извинится, и тогда можно будет делать какие-то выводы», — цитирует Милонова NEWS.ru.

Напомним, ранее о номере Киркорова высказались Мария Шукшина, Борис Корчевников и другие.

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