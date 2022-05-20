Пора подзаработать? Ингеборга Дапкунайте появилась в России после «отречения» от страны

Ранее артистка уехала в Европу и заявила, что давно надо было это сделать.

Ингеборга Дапкунайте была замечена в России. Как пишет Telegram-канал «Антиглянец» ее видели в одном из салонов красоты в центре Москвы. По данным канала «НеМалахов» она приехала на международный фестиваль искусств «Вдохновение», чтобы заработать немалые средства.

Фестиваль ежегодно проходит на ВДНХ и на него, по данным «СтарХита», ежегодно тратят десятки миллионов рублей. В 2017 году, к примеру, на концерт в его рамках ушло 3 миллиона рублей, на оформление и декорации — 20 миллионов, на мультимедийное шоу, примерно, 50 миллионов.

Дапкунайте является куратором, арт-директором и художественным руководителем фестиваля «Вдохновение».

Отметим, что ранее актриса улетела из России в Бельгию и заявила, что уехать надо было давно. Дескать, она всегда в РФ чувствовала себя гостьей.

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