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«Я всегда себя чувствовала гостем в России»: Ингеборга Дапкунайте высказалась о нашей стране

По словам литовской актрисы, у нее есть зрители, которых она, безусловно, уважает.

«Я всегда себя чувствовала гостем в России»: Ингеборга Дапкунайте высказалась о нашей стране
Ингеборга Дапкунайте. Фото: Global Look Press

Актриса Ингеборга Дапкунайте в интервью латвийским СМИ заявила, что очень давно дружит с российской актрисой Чулпан Хаматовой, которую сильно уважает.

Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press

Как отметила Дапкунайте, за свою жизнь Хаматова сделала очень много хороших вещей и является потрясающей актрисой. По словам литовской звезды кино, Хаматова имеет право разговаривать со своим народом – с русскими.

«А я всегда чувствовал себя гостем в России и не думаю, что имею право доносить свою точку зрения. Да, у меня есть зрители, я их очень уважаю и очень благодарна за то, что они рядом».

Ингеборга Дапкунайте

Напомним, что Чулпан Хаматова уехала жить в Латвию, где ранее купила себе дом. Она поселилась недалеко от Риги.

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