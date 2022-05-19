Рианна родила первенца в Лос-Анджелесе

Рианна является успешной американской певицей. Она родилась на Барбадосе, но смогла построить успешную карьеру. Теперь Рианна не только одна из самых богатых артисток в мире, но и бизнесвумен. Она редко выступает на сцене.

Однако в последнее время ее можно было увидеть на модных показах и светских раутах. Она объявила о своей беременности и без стеснения показывала округлившийся живот.

А 19 мая стало известно, что Рианна стала мамой. Это произошло в Лос-Анджелесе 13 мая. Почти неделю певице удавалось все скрывать. Журналисты пока не смогли рассекретить имя малыша, но известно, что у артистки теперь есть сын. Поклонники уверены, что она дала ему оригинальное имя, пишет TMZ.

В последний раз Рианна появлялась на публике 9 мая в Лос-Анджелесе. Она провела время на мероприятиях, посвященных Дню матери. Она поужинала с отцом малыша Ракимом Майерсом в ресторане.

К слову, он едва не лишился возможности быть рядом с ней во время родов. В прошлом месяцев его арестовали, когда он прилетел в Лос-Анджелес. Это произошло из-за инцидента, когда он ранил знакомого. Но, несмотря на слухи о расставании, пара вскоре снова была вместе.

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