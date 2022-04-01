«Все напоказ»: беременная Рианна в прозрачном платье со шлейфом блеснула на вечеринке

Певица даже на последних сроках беременность не перестает показывать свои формы. Имиджмейкер-стилист Елена Бестави рассказала, насколько это допустимо.

Рианна уже давно стала не только одной из самых известных певиц, но и одной из самых богатых. Порой артистка много внимания уделяет бизнесу, а вот на сцен она не выступала давно. Однако в этом году у нее есть для этого веская причина.

Недавно певица объявила о первой беременности. Красавица из Барбадоса ждет ребенка от возлюбленного Ракима Майерса из коллектива A$AP Rocky.

больше по теме Ломает стереотипы: беременная Рианна в серебристой юбке макси и топе блеснула формами на публике Певица появилась в смелом образе на презентации Fenty Beauty в Лос-Аджелесе.

Примечательно, что Рианна ломает все стереотипы о беременных. Она отказалась от мешковатой одежды в пользу топов, платьев и комбинезонов. Певица демонстрирует свой округлившийся живот на модных показах.

А вот на днях рэпер Jay-Z и его супруга Бейонсе организовали афтерпати премии «Оскар». Для такого закрытого мероприятия Рианна выбрала платье Valentino из черного тюля и атласа с длинным шлейфом, созданном специально для нее креативным директором модного Дома Пьерпаоло Пиччоли.

Она снова подчеркнула свои формы. Наряд элегантно вытягивал силуэт. Поклонники были восхищены тем, как она выглядит. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

«Это платье позволяет нам вспомнить английскую королеву Викторию, которая первая надела на свою свадьбу в 1840 году белое платье со шлейфом. Именно она стала законодательницей моды на черный цвет, когда в течении 40 лет носила траур по своему покойному мужу Альберту. Данное платье — этот попытка уравновесь вызывающую привлекательность прозрачного верха. В этом сезоне многие дизайнеры в своих коллекциях, на мой взгляд, слишком увлеклись демонстрацией открытых или слегка прикрытых прозрачными тканями участков и даже целых частей тела.

Все это эмоции драматического стиля, в котором все напоказ, вызывающая откровенность. Допустим ли подобный образ для беременной? В случае Рианны — да! Она звезда мирового уровня. Ей необходимо блистать, поддерживать внимание к себе. Хотя, на мой взгляд, выбрав другой цвет платья, она бы выглядела намного ярче», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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