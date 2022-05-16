Лера Кудрявцева показала, какие изъяны на лице прячут ее гримеры

Лера Кудрявцева в 18 лет переехала в Москву. Тогда она родила сына Жана от участника групп «Ласковый май» Сергея Ленюка. Блондинка стала работать на телевидении.

Эффектная и стройная ведущая крутила романы со многими известными персонами, включая Сергея Лазарева, но вышла замуж она за молодого хоккеиста Игоря Макарова. Когда кто-то затрагивает их большую разницу в возрасте, она шутит, что просто ее возлюбленный «захотел старушку».

В кадре теледива всегда выглядит безупречно. Ее образы подбирают стилисты. Сама телеведущая признавалась, что возрастные изменения ее не миновали, поэтому она так часто снимает себя с фильтрами.

В новом выпуске «Секрет на миллион» на канале НТВ ее гостьями стали Олеся Железняк и Татьяна Васильева, которой 75 лет. По словам Леры, они входят в список самых некрасивых актрис страны.

Гостьи отметили, что в их профессии важнее харизма и обаяние. Но Васильева также не стала скрывать, что у нее асимметрия в лице, но она хочет это исправить. Оказалось, что и у Кудрявцевой появилась такая же проблема. Она отметила, что у нее одна щека лучше другой и продемонстрировала, как бы хотела выглядеть. Васильева, в свою очередь, изъянов у нее не заметила.

«Ты не видишь просто потому, что у меня очень хороший гример», — призналась Кудрявцева.

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