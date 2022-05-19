Юрием Шевчуком заинтересовались правоохранительные органы, на него составлен протокол

Музыкант привлек к себе внимание силовиков неоднозначными высказываниями о Родине.

После концерта группы «ДДТ» в Уфе на Юрия Шевчука составили протокол. Об этом стало известно из соцсетей — о происшествии рассказал продюсер артиста Радмир Усаев.

Он пояснил, что сразу после концерта к лидеру группы «ДДТ» подошли представители органов.

«В течение часа вели беседу по факту прошедшего концерта, его направленности и высказываниях».

По предположениям Усаева, у силовиков могли возникнуть вопросы к музыканту по поводу его неоднозначных высказываний о Родине, прозвучавших во время его выступления со сцены. Коллеги Шевчука ожидали, что его могут задержать, но все ограничилось составлением протокола об административном правонарушении. Что касается самого Юрия Шевчука, то он пока никак не комментировал случившееся, сообщает издание «ФАН».

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