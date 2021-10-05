Группе «ДДТ» пришлось собирать деньги с поклонников на новый альбом

5 октября рок-группа «ДДТ» объявила о сборе средств на запись и издание нового альбома. Пластинка должна выйти в конце октября 2021 года, но из-за крайне малого количества концертов музыкальный коллектив имеет проблемы с финансами.

«Я всегда считал, что надо помогать самым слабым, неимущим, больным людям, и не обращался за поддержкой, — говорит лидер группы Юрий Шевчук на краудфандинговом сайте Planeta.ru. — Но в данный момент ситуация очень тяжелая. Не буду врать».

В первый день проект поддержали уже более 600 человек, им удалось собрать около 1,5 миллионов рублей. Тем, кто присылает деньги, музыканты обещают за неделю до официального релиза прислать цифровую версию нового альбома, а также фильм о его создании. Самые щедрые получат коллекционное издание пластинки CD с плакатом и даже с автографом Юрия Шевчука.

Лидер группы отметил, что 2020 году «ДДТ» сыграли только один концерт, а в 2021 — четыре. Он поблагодарил фанатов, что они терпят перенос выступлений и не сдают билеты.

Напомним, с 80-х годов группа выпустила 20 альбомов, последний — в 2018-м.

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