«У меня командировка»: Вениамин Смехов обозначил сроки возвращения в Москву из Израиля

По словам актера, он сейчас находится на мероприятии «СловоНово».

Актер Вениамин Смехов в беседе с Teleprogramma.pro рассказал, когда вернется в Россию из Израиля, где он находится на Форуме русской культуры в Европе «СловоНово».

«У меня командировка. Я вернусь в Москву 19 июня. В Перми было организовано когда-то «СловоНово». Сейчас проходит в Тель-Авиве. Очень красивое мероприятие. Здесь присутствует много-много наших людей». Вениамин Смехов

Как отметил Вениамин Смехов, у него, как и везде проходят «Вечера поэзии». «Я никогда в своих взглядах не меняюсь. У нас сейчас идет премьера в «Гоголь-Центре» И это сейчас самое главное для меня. Пусть все приходят на спектакль «Берегите ваши лица», — заявил Смехов.

Напомним, что Форум русской культуры в Европе «СловоНово» — независимый фестиваль современной русской культуры, проводимый ежегодно, начиная с 2018 года.

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