«Мир стал открываться»: Алика Смехова в ярком пальто позировала на улочках Лондона

Артистка призналась, что давно не была так далеко от дома.

Актриса Алика Смехова разместила в личном микроблоге фотографию из Лондона. Знаменитость позировала на фоне Биг-Бена в ярком пальто из кожи.

Звезда сериала «Дневники доктора Зайцевой» обрадовалась, что наконец выбралась в другую страну. Для прогулки по Великобритании Смехова предпочла кожаное пальто с яркими розовыми и синими вставками.

К наряду Алика подобрала темно-синюю сумку на длинном ремешке и васильковый шарф. А губы актриса подвела красной помадой.

«Два года пандемии я не выезжала за границу. И вот наконец-то мир стал открываться. Англия сняла ограничения (правда наши сертификаты пока не принимают), но и облегчение по условиям прибывания есть – просто на второй день сдаешь тест и все – свобода. Никаких масок, карантинов и прочей жути», – заявила Смехова.

«Мир должен стать прежним и пора возвращать все на свои места. Биг-Бен стоит уже практически без строительных лесов, Лондон прекрасен», – призналась Алика.

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