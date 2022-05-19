«У нас опытные няни»: Брухунова рассказала, как воспитывает двухлетнего сына Петросяна

Вагану в этом году исполнилось два годика.

Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова родила юмористу наследника два года назад. Малыша назвали Ваган, в честь дедушки. Примечательно, что публика узнала о появлении наследника только спустя полгода после его рождения.

Накануне Татьяна Брухунова рассказала о воспитании сына. Она отметила, что у них с мужем не возникает разногласий в вопросах воспитания сына.

«Мы одинаково смотрим на жизнь и на все ее проявления. Учитываем все потребности сына. У нас очень опытные, высококвалифицированные няни. Их профессиональное мнение также учитываем при выборе развивающих программ для Вагана», — написала Бухунова в своем микроблоге.

Напомним, ранее стало известно, что единственная дочь Евгения Петросяна Викторина встала на сторону Елены Степаненко, когда она разводилась с юмористом после 33 лет брака.

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