Жена Петросяна раскрыла свою главную фамильную тайну

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в День Победы приняла участие в акции «Бессмертный полк». Женщина несла портрет своего прадеда.

«Два моих прадеда воевали. Оба дошли до конца войны живыми, но с тяжелыми ранениями. Один в Берлине, другой в Польше. Как гордились они великой победой над фашизмом! Точно знаю, что русский народ справится с любыми трудностями, выстоит и выйдет с гордо поднятой головой», — заявила она.

При этом подписчики разглядели, что прадед Татьяны Бархунов, а не Брухунов. Она объяснила это так:

«Изначально мой род именовался Бархуновыми, но при регистрации ее дедушки в написании фамилии была допущена ошибка. Исправлять ее почему-то не стали, и с той поры новые поколения семьи были уже Брухуновыми», — рассказала жена Петросяна поклонникам в соцсетях.

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