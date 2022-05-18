«Мужчины хотят приоткрыть тайну»: какая одежда дурманит воображение сильной половины человечества, назвал Васильев

Историк моды Александр Васильев на YouTube-канале Formulamodis рассказал, что сильной половине человечества нравится как открытая одежда, так и, напротив, скрывающая фигуру, немного брутальная на женщинах.

В первом случае женщин подается как на подносе, с ней понятно все. Реакция будет мгновенной, но, возможно, не той, какую хотела бы женщина. Во втором — мужчину привлечет интрига, он будет думать: а что прячется под этими слоями ткани?

«Мужской фантазии нет предела, мужчины хотят все время какую-то приоткрыть тайну, что, как и почему. Дамы пользуются этим и добиваются своего. Правда жизни заключается в том, что женщина должна повелевать мужчинами с помощью своего вида!» — сказал Васильев.

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