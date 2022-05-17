Бабкина в костюме с эффектом стройности запечатлелась на «Модном приговоре»

Ведущая проекта заверила, что шоу никуда не делось и вернется на экраны.

Надежда Бабкина пообщалась со своими поклонниками в социальных сетях. Людей интересовало, что стало с их любимым проектом «Модный приговор».

Ведущая шоу заверила, что программа просто на каникулах и обязательно вернется на экраны, она убеждена, что такие народные передачи не могут исчезнуть просто так.

Также Надежда Бабкина поделилась кадрами из студии Первого канала. Она примерила двубортный жакет, который, по словам Эвелины Хромченко, неизменно стройнит. Кроме того, вытянула силуэт при помощи вертикальной линии бус. Так поступать советовал другой коллега Надежды Бабкиной — Александр Васильев.

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