«Немолодая женщина, бронхи не застудите?»: Миро обалдела, когда увидела «голый» наряд Барановской на премии

На премии «Жара Music Awards» было действительно жарко от нарядов отечественных звезд. Ольга Бузова явилась в прозрачном платье, прикрыв грудь накладками в виде черных сердечек.
Юлия Барановская тоже забыла про бюстгальтер, примерив жакет с хорошим таким вырезом спереди.
Блогер Лена Миро чуть дары речи не потеряла, когда увидела это великолепие. Она убеждена — в возрасте Юлии и Ольги стоит носить наряды элегантные, а не вызывающие. А вот 20-летним девочкам вполне позволительна такая шалость.
«Это какая-то неуместность. Так и хочется задавать тревожно вопрос: немолодая женщина, вы бронхи свои не застудите?» — написала в ЖЖ Миро.
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