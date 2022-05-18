«Немолодая женщина, бронхи не застудите?»: Миро обалдела, когда увидела «голый» наряд Барановской на премии

Юлия Барановская решила не надевать ничего под жакет на «Жаре».

На премии «Жара Music Awards» было действительно жарко от нарядов отечественных звезд. Ольга Бузова явилась в прозрачном платье, прикрыв грудь накладками в виде черных сердечек.

Юлия Барановская тоже забыла про бюстгальтер, примерив жакет с хорошим таким вырезом спереди.

Блогер Лена Миро чуть дары речи не потеряла, когда увидела это великолепие. Она убеждена — в возрасте Юлии и Ольги стоит носить наряды элегантные, а не вызывающие. А вот 20-летним девочкам вполне позволительна такая шалость.

«Это какая-то неуместность. Так и хочется задавать тревожно вопрос: немолодая женщина, вы бронхи свои не застудите?» — написала в ЖЖ Миро.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.