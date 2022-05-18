«Будь счастлива!»: Тарасова в честь 20-летия Загитовой назвала ее «дорогой чемпионессой»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в соцсетях тепло и нежно поздравила фигуристку Алину Загитову с 20-летием.
«Дорогая наша чемпионесса! Поздравляю тебя с прекрасным юбилеем! Ты много сделала, и надеюсь, что еще много сделаешь в том деле, которому служишь! Будь счастлива!»
Напомним, что звездный час Алины Загитовой был в 2018 года. Тогда на Олимпиаде в корейском Пхенчхане она выиграла золотую награду. Второе место заняла ее соперница Евгения Медведева.
Заметим, что на зимней Олимпиаде 2022 года Алина Загитова работала в качестве журналиста. Она яростно поддерживала российских спортсменок.
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