«Будь счастлива!»: Тарасова в честь 20-летия Загитовой назвала ее «дорогой чемпионессой»

Как отметила наставница, она рада поздравить олимпийскую чемпионку с прекрасным юбилеем.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в соцсетях тепло и нежно поздравила фигуристку Алину Загитову с 20-летием.

«Дорогая наша чемпионесса! Поздравляю тебя с прекрасным юбилеем! Ты много сделала, и надеюсь, что еще много сделаешь в том деле, которому служишь! Будь счастлива!» Татьяна Тарасова

Напомним, что звездный час Алины Загитовой был в 2018 года. Тогда на Олимпиаде в корейском Пхенчхане она выиграла золотую награду. Второе место заняла ее соперница Евгения Медведева.

Заметим, что на зимней Олимпиаде 2022 года Алина Загитова работала в качестве журналиста. Она яростно поддерживала российских спортсменок.

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