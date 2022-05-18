Тарасова допустила, что у Валиевой отберут золото командного турнира Олимпиады

Тем не менее заслуженный тренер СССР верит в лучшее.

Татьяна Тарасова не исключила, что фигуристку Камилу Валиеву лишат командного золота, которое она выиграла на Олимпиаде в Пекине.

«Раньше я бы сказала, что я уверена. А сейчас, в связи с такими новостями и такими решениями Федерации фигурного катания, не знаю. Думаю, что не посмеют забрать», — прокомментировала заслуженный тренер СССР сайту Рostnews.ru.

Ситуацию в Китае Татьяна Тарасова назвала «ужасной гадостью» и «развалом фигурного катания», а также «битьем по рукам» для российских спортсменов.

Звезда отечественного льда уверена, что от буллинга российских спортсменов пострадают не только они, но и мировой спорт в целом.

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