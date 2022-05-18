Концерты «Би-2» не состоятся сразу в нескольких городах

Рок-группа «Би-2» сообщила о переносах своих концертов. В рамках весеннего тура музыканты планировали выступить в шести городах России, а также в Таллине. Но теперь стало известно, что концерты состоятся только осенью.

Музыканты объявили огорчившую поклонников новость на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Особый акцент сделан на том, что концерты вовсе не отменяются, а лишь переносятся на более поздний срок, и что купленные билеты останутся действительными.

«Наши концерты в Казани, Уфе, Астрахани, Чебоксарах, Таллине, Перми и Ярославле переносятся на осень 2022 года. Концерт в Москве переносится на 10 июня 2023 года».

Выступление коллектива в Санкт-Петербургском БКЗ «Октябрьский», которое планировалось 18 мая, тоже не состоится. Об этом поклонники «Би-2» узнали за два дня до концерта. Пока о точной дате, на которую перенесен концерт, неизвестно, сообщает издание «ФАН».

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