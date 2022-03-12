Тимати раздает деньги, а Медведева – футболки: как звезды завлекают подписчиков «ВКонтакте»

Буквально через несколько дней в России перестанет работать Instagram. В связи с этим многие селебрити ринулись в российские соцсети. Особенно активно они создают аккаунты в телеграм и «ВКонтакте».

При этом сейчас началась нешуточная борьба за пользователей. Миллионные подписки в Instagram, по сути, остались в прошлом. Идет самый настоящий «передел рынка».

В Instagram, который пока жив, звезды начали оставлять сообщения и звать к себе в новые соцсети. При этом для привлечения внимания к своим персонам в ход идут самые разные способы. Самые эффективный, пожалуй, деньги и подарки.

Так рэпер Тимати предлагает миллион рублей тому, кто станет миллионным его подписчиком «ВКонтакте». Фигуристка Евгения Медведева разыгрывает «хит новой коллекции» — футболки. Для этого тоже необходимо последовать на ее страничку «ВКонтакте».

Напомним, что Instagram в ближайшее время в России будет заблокирован. Роскомнадзор решил ограничить доступ в связи с распространением призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян, в том числе военнослужащих.

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