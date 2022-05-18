Кто такая Зепюр Брутян из сериала «В клетке», с которой Павел Прилучный улетел в путешествие

Павел Прилучный переполошил поклонников, поделившись в личном микроблоге свежим снимком, который был сделан на борту самолета. Актер из сериала «Желтый глаз тигра» позировал в компании 26-летней Зепюр Брутян. Парочка познакомилась на съемках сериала «В клетке». При этом «мажор» дал понять, что летит в отпуск отнюдь не с Мирославой Карпович. Так, компанию экс-мужу Агаты Муцениеце в поездке составила армянская актриса. А вот что известно о Зепюр Брутян, которую «мажор» увез в путешествие.

Девушка родилась в Армении. Позже ее родители переехали в Москву, где и остались жить. Зепюр обучалась вокалу, она обладает прекрасным сопрано. Кроме музыки, Брутян занималась художественной гимнастикой, танцами в стиле джаз-модерн, латиноамериканскими танцами, а также смешанными единоборствами. После школы Зепюр поступила в Высшую школу сценического искусства, которой руководил народный артист России Константин Райкин.

В 2017-м она получила диплом об окончании вуза. В 2019 году актриса сыграла Изабель в остросюжетном сериале «В клетке», который шел на НТВ.

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