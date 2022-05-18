Показала фото: Анна Бузова вслед за знаменитой сестрой купила элитную квартиру

Младшая из сестер Бузовых старается не отставать от своей звездной родственницы.

Мама Ольги Бузовой призналась, что ее дочери не являются подругами – с ранних пор они сильно конкурировали между собой. Анна старалась понравиться тем же мальчикам, с которыми дружила Ольга. А старшей казалось, что ей не хватает родительской любви.

В итоге Ольга Бузова всю жизнь доказывает, что она лучшая, а младшая старается угнаться за старшей. Анна вслед за Ольгой приходила на проект «Дом-2», снималась в клипах, пыталась построить карьеру в моделинге, но как-то всегда получалось сделать это чуть слабее.

Когда же Ольга Бузова приобрела элитную квартиру, Анна тоже поспешила купить дорогое жилье. В личном блоге она показала ее фотографии.

Пока по ним лишь понятно, что квадраты построены в красивом месте Москвы с живописными видами на природу из окон.

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