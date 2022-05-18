«Они не выдерживают»: Бородина объяснила причину своего одиночества

Почти год назад телеведущая развелась с бизнесменом Курбаном Омаровым.

В августе 2021-го Ксения Бородина развелась с бизнесменом Курбаном Омаровым. Они прожили вместе шесть лет и воспитывали общую дочь Теону. Причины развода ни блогер, ни телеведущая так и не назвали, лишь изредка намекали в Сети на неверность друг друга.

Накануне Ксения решила все-таки объяснить, почему она часто остается в одиночестве. По мнению звезды, все дело в том, что мужчины не выдерживают ее внутренней силы.

«Сначала их эта сила привлекает, а потом они с ней не выдерживают… сдаются и начинают искать, что проще, потому что там сразу видна их сила. Хотя самодостаточному человеку не надо топать ногами и доказывать, что он король, короля видно сразу», — написала Бородина в своем блоге.

Напомним, недавно Ксения Бородина похвасталась тем, что планирует купить квартиру в Дубае. По нению знаменитости, недвижимость – это лучшее вложение средств.

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