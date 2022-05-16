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«Я вкладываю деньги в квартиры»: Ксения Бородина рассказала о своем новом купленном жилье

По словам телеведущей, история про вкладывание денег в банки — это не для нее.

«Я вкладываю деньги в квартиры»: Ксения Бородина рассказала о своем новом купленном жилье
Ксения Бородина. Фото: Global Look Press

Телеведущая Ксения Бородина в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, куда вкладывает в последние годы свои деньги.

«Я — ненормальная. Вкладываю деньги в квартиры. Я — москвичка. У меня у бабушки есть квартира, у мамы две квартиры. Месяц назад на Кутузовском проспекте я купила новую квартиру. Она 160 квадратных метров. Она будет моей. Это было вложение денег. История про банки — это не мое. Я верю в недвижимость».

Ксения Бородина

По словам Бородиной, в историю про вкладывание денег в цокольные этажи с последующей сдачей она не очень верит. «Мне все время кажется, что кто-то придет и заберет», — заявила Ксения Бородина.

Напомним, что Ксения Бородина — популярная телеведущая. Она получила огромную известность благодаря скандальному проекту «Дом-2».

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