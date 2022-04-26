«Ане хотелось быть с этими мальчишками»: мама Бузовой рассказала об истоках конфликта своих дочерей

Ирина Бузова признала, что ее наследницы находятся в постоянной конкуренции.

Ольга и Анна Бузова уже давно не делают вид, что находятся в добрых отношениях. Периодически сестры сближаются, но с таким же успехом отдаляются друг от друга, не стесняясь колоть друг друга словесами в Сети.

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«Если случается что-то, тут безоговорочно, где бы кто ни был, они тут же рядом. Но не подруги», — признала мать Ольги Бузовой в программе «Светская хроника» Пятого канала (цитирует сайт 5-tv.ru).

Ольга убеждена, что Анне уделялось гораздо больше родительской любви, она всегда чувствовала себя ущемленной. В итоге сестры частенько ругались и постоянно конкурировали, ревновали друг друга. И это касалось не только родительской любви.

«Девочки примерно в одном возрасте начинают нравиться мальчикам. Это очень опасно. Олечка была с мальчишками, Ане тоже хотелось быть с этими мальчишками», — раскрыла карты Ирина Бузова.

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