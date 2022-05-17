«Перешла на светлую сторону»: Анна Седокова стала блондинкой

Рыженькая из «ВИАГры» Анна Седокова впервые за много лет решилась на кардинальную смену имиджа.

Экс-солистка группы «ВИАГра» Анна Седокова рискнула кардинально сменить имидж.

В микроблоге певица показала результат своего преображения.

Отныне она больше не рыженькая, не шатенка и не брюнетка. Анна Седокова стала блондинкой. В соцсети Анны Седоковой появилось фото, на котором она предстала с белокурыми волосами. Кроме этого, Анна Седокова показала видео, запечатлевшее этапы ее преображения.

«Перешла на светлую сторону. Ни минуты не жалею. Начинаю новую жизнь. Интересно, как в ней», — поделилась Анна Седокова.

Поклонникам популярной вокалистки ее новый имидж понравился. Они осыпали Анну Седокову комплиментами.

«Ааааааааа, очень круто», «Роскошно!», «Как тебе классно», — высказались в Сети.

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