«Наше самое большое счастье»: Анна Седокова в День матери показала повзрослевших детей

На снимке не было только средней дочери Моники.

Исполнительница Анна Седокова позировала с двумя детьми среди пальм. Такой фотографией знаменитость напомнила поклонникам о Дне матери.

Седокова счастлива быть мамой троих детей. С двоими из них Анна отправилась на прогулку.

«Поздравляю с праздником всех мамочек! Наше самое большое счастье – здоровье и счастливые детки. И еще пару часов спокойствия», – добавила Анна к фото в своем микроблоге.

Седокова призналась, что иногда приходилось непросто с детками. Зато теперь Анна видит плоды ссор и недопониманий с наследниками.

«Мама этой девочки в красном, поступившей в университет NYC на финансовое отделение, свободно разговаривающей на английском языке, заканчивающей школу через неделю с одним из высших баллов, умеющей играть на двух музыкальных инструментах, профессионально занимающейся теннисом и танцами», – похвасталась Седокова.

Напомним, ранее Анна Седокова восхитились своей старшей дочерью Алиной. Знаменитость отметила, что девушка помогает ей по дому, готовит завтраки и присматривает за своим младшим братом, когда Седокова занята работой. Анна гордится тем, что у нее выросла такая умница.

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