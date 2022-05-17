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Григорий Лепс впервые после скандала с женой появился на публике

Артист посетил премию «Жара Music Awards».

Григорий Лепс впервые после скандала с женой появился на публике
Григорий Лепс. Фото: Global Look Press

Григорий Лепс появился на красной дорожке премии «Жара Music Awards», где будут объявлять лучших артистов по итогам года. После скандала с бывшей женой артист появляется на публике впервые.

Артист был одет в красный костюм. Журналистам артист рассказал о своей недавней поездке в Донбасс.

Григорий Лепс на премии «Жара Music Awards». Фото: Teleprogramma.pro
Григорий Лепс на премии «Жара Music Awards». Фото: Teleprogramma.pro

«Там хорошо встречают, провожают, мне понравилось», — заявил певец.

На вопрос журналиста Teleprogramma.pro о поклонниках в Донбассе — Лепс ответил:

«Там все мои поклонники».

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