Григорий Лепс впервые после скандала с женой появился на публике

Григорий Лепс появился на красной дорожке премии «Жара Music Awards», где будут объявлять лучших артистов по итогам года. После скандала с бывшей женой артист появляется на публике впервые.
Артист был одет в красный костюм. Журналистам артист рассказал о своей недавней поездке в Донбасс.
«Там хорошо встречают, провожают, мне понравилось», — заявил певец.
На вопрос журналиста Teleprogramma.pro о поклонниках в Донбассе — Лепс ответил:
«Там все мои поклонники».
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