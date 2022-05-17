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Завидный холостяк: Григорий Лепс в одиночку прогулялся по парку в Краснодаре

Музыкант дал первый после отмены выступлений концерт.

Завидный холостяк: Григорий Лепс в одиночку прогулялся по парку в Краснодаре
Григорий Лепс. Фото: Global Look Press

Певец Григорий Лепс на прошлой неделе отправился на Донбасс, чтобы выступить для российских военных, защищающих территории. А после этого поехал в столицу Кубани, чтобы наконец-то дать концерт после продолжительной отмены и переносов выступлений, вызванных коронавирусом.

Приехав в Краснодар, Лепс первым делом отправился прогуляться по цветущим улицам. В одиночестве музыкант прошелся по парку Галицкого и признался, что впечатлен красотой южной природы.

Григорий Лепс. Фото: соцсети
Григорий Лепс. Фото: соцсети

Напомним, сейчас Лепс – завидный холостяк. Сердце его оказалось свободно после развода с женой Анной Шаплыковой. С ней он прожил в браке 20 лет.

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