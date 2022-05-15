«Они растлевают ногу!»: почему женщинам нужно отказаться от кроссовок, сказал Васильев

Александр Васильев уверен, что пандемия сыграла злую шутку с женским образом. Дамы окончательно перебрались в спортивную и полудомашнюю одежду и назад в платья и туфельки на шпильке возвращаться не собираются.

А зря, уверен ведущий, ведь мужчинам все-таки нравятся юбочки и каблучки. Особенно раздражают историка моды кроссовки. Эту обувь не только не оценят представители сильной половины человечества, но и она может сыграть злую шутку для женщин.

«Сейчас очень мало женщин обращаются к шпилькам, обидно! Кроссовки очень сильно растлевают ногу, она становится широкая!» — сказал Васильев на YouTube-канале Formulamodis .

Он подчеркнул, что острый нос и тонкий каблук – это очень красиво и элегантно.

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