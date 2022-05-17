«Сердечко свободно»: Пухляш из Little Big Дмитрий Красилов рассказал о своей личной жизни

Как отметил артист, у него был в жизни период, когда он сильно хотел свадьбу.

Актер Дмитрий Красилов, которого все знают как Пухляша из Little Big, заявил, что пока не встретил девушку, которая бы стала его женой.

«Сердечко свободно, оно ищет того человека, который будет обнимать, с которым будем гулять за ручку в парке. Я в свободном плавании. Как говорится, красивый умный парень ищет приятную даму для совместного времяпрепровождения. Дмитрий Красилов

Как заметил Красилов, в его жизни был период, когда он мечтал о свадьбе. Но он не хочет сегодня платить за свадьбу. Он мечтает гулять на торжестве. В то же время актер заметил, что к свадьбам относится исключительно положительно, сообщает МК.ru.

Напомним, что Дмитрий Красилов всем известен как танцор в клипах группы Little Big. Он полюбился многим россиянам за свою непосредственность.

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