«Помнят меня стройным мальчиком»: Петр Красилов рассказал, что из-за лишнего веса его не снимают в кино

Актер Петр Красилов остается востребованным в театре. А вот режиссеры кинокартин реже стали звать знаменитость на пробы.

Красилов связывает это с лишним весом.

«То ли у меня времени нет, то ли не хотят меня снимать… Просто когда-то давным-давно, лет пять назад, я был одним, сейчас я другой. У меня другие габариты, другие формы. А помнят меня стройным мальчиком. Меня не пугает переход из одного амплуа в другое, для меня это, как для актера, интересней. Но стереотипы есть, и меня любят таким, каким я был в сериалах «Бедная Настя» или «Не родись красивой», — заявил артист в программе «Мой герой» с Татьяной Устиновой на ТВЦ.