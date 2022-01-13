«Помнят меня стройным мальчиком»: Петр Красилов рассказал, что из-за лишнего веса его не снимают в кино

Актер Петр Красилов остается востребованным в театре. А вот режиссеры кинокартин реже стали звать знаменитость на пробы.
Красилов связывает это с лишним весом.
«То ли у меня времени нет, то ли не хотят меня снимать… Просто когда-то давным-давно, лет пять назад, я был одним, сейчас я другой. У меня другие габариты, другие формы. А помнят меня стройным мальчиком. Меня не пугает переход из одного амплуа в другое, для меня это, как для актера, интересней. Но стереотипы есть, и меня любят таким, каким я был в сериалах «Бедная Настя» или «Не родись красивой», — заявил артист в программе «Мой герой» с Татьяной Устиновой на ТВЦ.
«Боже, Петя! Каким красивым мужчиной был!», «Не узнаю своего любимого актера!», «Нельзя артисту так себя распускать», «Не хотят снимать, потому что в свои года выглядит на 60», — обсуждают в Сети новую внешность Красилова.
Напомним, Петр Красилов стал популярным после съемок в сериале «Бедная Настя». Знаменитость сыграл в многосерийной кинокартине князя Михаила Репнина.
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