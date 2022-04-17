«У меня лишний вес»: Красилов поправился на сорок килограммов и изменился до неузнаваемости

По словам актера, поправляться он стал два года назад.

Актер Петр Красилов, звезда сериалов «Бедная Настя» и «Не родись красивой», в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ сообщил, что поправился на сорок килограммов.

Актер стал поправляться, по собственным словам, два года назад. У него неожиданно для многих фанатов появился пивной живот.

«У меня лишний вес, но я уже 20 килограммов скинул. Мой организм сложно ко всему этому отнесся. Я сейчас пешком хожу. На работу вот пешком пришел. Мне надо еще скинуть, и тогда все будет великолепно». Петр Красилов

Напомним, что Петр Красилов – заслуженный артист России. Он лауреат приза зрительских симпатий. Ему 44 года.

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