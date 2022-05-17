Будут соседками? Агата Муцениеце отгрохала коттедж рядом с дачей Аллы Пугачевой

Актриса из фильма «Тобол» облюбовала участок в поселке под Истрой.

Агата Муцениеце после развода переехала с детьми — девятилетним сыном Тимофеем и шестилетней дочкой Мией — в городские апартаменты. Вместе с бывшим мужем «мажором» Павлом Прилучным актриса растила отпрысков за городом. Пожив в квартире, красавица-латышка заскучала по деревенской глуши. Так, Агата поднакопила на «скромный» двухэтажный коттедж, построив домик рядом с дачей Аллы Пугачевой.

Бывшая жена «мажора» Прилучного облюбовала участок в поселке под Истрой. Тут, к слову, в свое время родовым гнездом обзавелась и Алла Борисовна. Правда, свою дачу Примадонна доверила старшему внуку Никите Преснякову и его жене модели Алене Красновой. Певица перебралась жить к шоумену Максиму Галкину в замок в подмосковной деревне Грязь.

Агата Муцениеце вместе с детьми скоро отпразднует новоселье в доме мечты. Сейчас в стильном коттедже полным ходом идут отделочные работы. Бывшая жена Павла Прилучного похвасталась фото двухэтажного дома. Вместе с сыном Тимофеем и дочкой Мией актриса позировала на фоне коттеджа, пишет «Комсомольская правда».

«Наша семья — счастливые обладатели деревянного домика, как я и мечтала», — поделилась Агата.

Снаружи деревянный коттедж выкрашен в черный цвет. Панорамное остекление стало изюминкой дома.

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