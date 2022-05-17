Известный критик предположил, когда Пугачева и Галкин вернутся в Россию

Видимо, не скоро все же.

Алла Пугачева и Максим Галкин уже несколько месяцев живут в Израиле. Многие считают, что из-за агрессивных высказываний комика в отношении России, семья вряд ли в скором времени вернется домой.

«Думаю, не то, что им не позволят, они могут прилететь, но эта психологическая и информационная атмосфера, которая создана вокруг них, вряд ли вызывает желание окунаться в эту мутную, вязкую и болотную жижу», — заявил известный музыкальный критик Артур Гаспарян в соцсетях.

Вообще, в Сети обсуждают, что Галкин собрался продавать свой замок в Подмосковье. Риелторы даже оценивали его примерную стоимость в 1 миллиард рублей.

Однако внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков информацию опроверг. Он посоветовал поклонникам меньше говорить о его семье.

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