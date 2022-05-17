«Понятно!»: Галкин лишь нервно улыбался, когда Пугачева рассказывала о возвращении в Россию

Телеведущий, судя по всему, в ближайшее время в родной стране не появится.

Юморист Максим Галкин лишь нервно улыбался, когда его жена певица Алла Пугачева рассказывала журналистам о своих планах вернуться в Россию. Акулы пера подловили знаменитостей в израильской Кесарии.

«А как же! Каникулы-то заканчиваются. 1 сентября дети должны идти в школу. Сейчас они онлайн учатся», — заявила Алла Пугачева.

В ответ Максим Галкин отвечать на вопрос, когда он сам появится в родной стране, не стал. Однакокое-что он все же проронил. «Вот. Понятно!» — сказал он журналистам, подтверждая слова жены.

После этого Алла Пугачева и Максим Галкин поспешили ретироваться от представителей прессы.

Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин больше двух месяцев назад покинули Россию. Они вместе со своими детьми Лизой и Гарри Галкиными обосновались в Израиле, сообщают «Известия».

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