Олег Меньшиков может лишиться половины своей элитной московской квартиры

Актер и худрук Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков может лишиться части своей элитной квартиры, которая находится на Фрунзенской набережной в Москве.

На звезду повторно подала в суд бывшая владелица апартаментов Светлана Савицкая. Она уверяет, что данное жилье в свое время приобретала вместе с мужем, поэтому это их совместно нажитое имущество.

После смерти мужа наследники Савицкой оформили квартиру на себя и продали ее Олегу Меньшикову. Заметим, что апартаменты площадью 170 квадратных метров, которые худрук приобрел более 15 лет назад, сегодня стоят свыше 100 миллионов рублей.

Савицкая отмечает, что ее доля в спорном имуществе не была в свое время выделена, сообщает «СтарХит».

Напомним, что слушания по этому делу пройдут 17 мая. Это случится в Хамовническом суде столицы.

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