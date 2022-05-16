50-летняя Кудрявцева в блузке с эффектом стройности и модном жакетом цвета Барби появилась на работе

Телеведущая после отпуска вернулась к съемкам. Она продемонстрировала стильный аутфит.

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она не скрывает, что зачастую появляется на публике в нарядах, которые ей подбирают стилисты. В свои 50 лет блондинка может похвастаться стройной фигурой.

Она ведет несколько передач, но недавно Лера смогла отдохнуть. Все майские праздники она провела в Турции с мужем Игорем Макаровым и дочкой Марией. Трехлетняя наследница не давала ей скучать.

А вот на днях Кудрявцева вернулась к съемкам. Примечательно, что она похвасталась новым аутфитом. Если на отдыхе телеведущая носила шорты и струящиеся юбки плиссе, то теперь стилисты подобрали для нее весенний лук в более строгом варианте.

Лера покрасовалась в черных брюках и белой блузке на запах с эффектом стройности, которая маскирует живот. На этот раз она дополнила аутфит модным кейпом — жакетом цвета Барби, у которого рукава с разрезами.

Наряд позволил ей подчеркнуть загорелую кожу и скрыть недостатки фигуры. Лера получила сотни комплиментов. «Очень красивая», «Какой образ», «Ну просто куколка», «Выглядите шикарно», «Отдых пошел на пользу», «Просто бесподобная» «Ох, какие цвета! Роскошно», «Мне кажется, или вы прям помолодели», «Женщину со счастливыми глазами видно сразу», — прокомментировали пост подписчики.

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