Заворотнюк готовится к прибавлению в семье

Дочь знаменитой актрисы заговорила о детях со своими поклонниками.

Дочь Анастасии Заворотнюк — Анна — намекнула своим поклонникам, что готовится к пополнению в семействе, сообщает сайт Dni.ru.

Источник сообщает, что наследница «прекрасной няни» уже много лет встречается с мужчиной, имени которого не желает раскрывать публике, поэтому появление малыша выглядит вполне логичным.

Анна Заворотнюк в последнее время стала внимательнее наблюдать за чужими детьми, чтобы сейчас уже освоить необходимые навыки.

«Приобщаюсь к общению с детьми. Тренируюсь на Катиных, в несколько поездок брали с собой ее младшего Амирчика, он просто моя любовь», — написала Заворотнюк в личном блоге о своих знакомых.

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