Новости шоу-бизнеса: Тодоренко потеряла ребенка, Корчевников пригрозил Киркорову наказанием за поругание креста, муж Заворотнюк замечен с блондинкой

В нашем традиционном дайджесте новостей за прошедшие сутки — главные события прошедших суток.

Нашелся покупатель замка Галкина и Пугачевой

После отъезда звездной четы Галкина и Пугачевой все чаще стали появляться новости о судьбе их роскошного замка в Грязи. На днях нашелся реальный покупатель, готовый приобрести его за 10 млн долларов.

Глаз на архитектурный шедевр положила светская львица, певица Алена Кравец. Она не уверена, что хозяева захотят расстаться со своим любимым домом, однако, если это случится готова претендовать на эти элитные квадратные метры.

Ургант отправляется на гастроли

После провального гастрольного тура Нурлана Сабурова в Америке многие звезды отказались от поездок за границу. Но не Иван Ургант и его команда по шоу «Вечерний Ургант». Какого приема ждет шоумен в Германии, неизвестно, но афиши уже наполнили города Дортмунд, Оффенбах-ам-Майн, Карлсруэ. Выездные концерты состоятся с 3 по 5 июня.

Какую недвижимость бросил в России Макаревич

Андрей Макаревич давно обосновался в Израиле, здесь же недавно у него родился сын. Однако, в России он бросил двухэтажный особняк на Новой Риге площадью почти 400 «квадратов», оформленный в английском стиле.

Муж Заворотнюк вышел в люди с блондинкой

Несколько лет актриса Анастасия Заворотнюк мужественно сражается со своим недугом. Ее муж, фигурист Петр Чернышев, вкладывает немалые средства в лечение супруги, изо всех сил стараясь заработать на ледовых шоу. В минувшие выходные он появился на людях в компании знаменитой блондинки Татьяны Навки, с которой давно дружит, и которая регулярно привлекает его в свои постановки.

Тодоренко сообщила о выкидыше

Беременная Регина Тодоренко совсем скоро станет мамой во второй раз. Но, как выяснилось, эта беременность для нее – не вторая по счету. До нее девушка пребывала в интересном положении, но не смогла выносить – беременность прервалась, случился выкидыш.

Корчевников предупредил Киркорова о наказании за поругание креста

Известный воцерковленный телеведущий Борис Корчевников отреагировал на выступление Филиппа Киркорова на кресте. Журналист предупредил музыканта, ка и всех аплодировавших его выступлению, что Господ не бывает поругаем, но наказывает за поругание.

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