Плюхнулась в воду бомбочкой: Лера Кудрявцева засняла трехлетнюю дочку в модном купальнике

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она уже давно может похвастаться не только знакомством с именитыми персонами, но и богатым опытом. Блондинка ведет концерты и фестивали.

Примечательно, что она обычно оберегает личную жизнь от чужих глаз. Но телеведущая не скрывает, что счастлива в браке с Игорем Макаровым. У них подрастает дочка Мария.

Недавно Кудрявцева устроила себе отпуск в Турции. Она решила провести время на море не только с родными, но и подругами. Однако скучать ей не давала наследница. Маленькая Маша полюбила ходить на дискотеки.

Каждый раз она наряжалась в платья. А также кроха успела закатить истерику и чуть не уговорила маму взять с собой в Москву уличного кота. Перед отъездом Лера показала, как дочка плескалась в бассейне.

Малышка в купальнике цвета фуксии с разбегу плюхнулась в воду бомбочкой. Она готова была повторять трюк весь вечер. При этом телеведущая с улыбкой за ней наблюдала.

А потом Мария грелась на солнышке и ела клубнику. За время отпуска она успела попробовать много свежих фруктов. Кудрявцева призналась, что Турция — одна из лучших стран для отдыха с детьми.

Поклонники восхитились крохой. Многие отметили, что она артистичная и красивая, как мама. «Ой, какая она классная», «Просто прелесть», «Любит воду», «А я помню, как она только училась плавать», «Ну чудо», «Ой, какая она красотка», «Лера, она вся в тебя», — прокомментировали пост подписчики.

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