«Один из лучших»: Литвинова прокомментировала фильм Тодоровского «Одесса»

Актриса и режиссер призналась, что не может забыть увиденного.

Рената Литвинова написала отзыв о фильме Валерия Тодоровского «Одесса». Драматическая картина вышла в прокат осенью 2019 года. В главных ролях снялись такое звезды российского кинематографа, как Леонид Ярмольник, Ирина Розанова и Евгений Цыганов.

Сюжет разворачивается в начале 70-х в Одессе. В гости к тестю с тещей приезжает журналист с сыном. В самый разгар курортного сезона и жару в Одессе начинается эпидемия холеры, город закрывают. Мир вокруг из-за опасности меняется, начинаются вскрываться семейные тайны, рождается запретная любовь.

Литвинова призналась, что после просмотра «Одессы», она уже несколько дней не может забыть о нем, настолько сильное впечатление произвел фильм.