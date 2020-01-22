«Один из лучших»: Литвинова прокомментировала фильм Тодоровского «Одесса»

Рената Литвинова написала отзыв о фильме Валерия Тодоровского «Одесса». Драматическая картина вышла в прокат осенью 2019 года. В главных ролях снялись такое звезды российского кинематографа, как Леонид Ярмольник, Ирина Розанова и Евгений Цыганов.
Сюжет разворачивается в начале 70-х в Одессе. В гости к тестю с тещей приезжает журналист с сыном. В самый разгар курортного сезона и жару в Одессе начинается эпидемия холеры, город закрывают. Мир вокруг из-за опасности меняется, начинаются вскрываться семейные тайны, рождается запретная любовь.
Литвинова призналась, что после просмотра «Одессы», она уже несколько дней не может забыть о нем, настолько сильное впечатление произвел фильм.
«Какие пронзительные актерские сцены, диалоги и, главное, это ощущение чего-то драгоценного, как уходящее время, уходящие любимые лица – то, из чего и состоит хорошее кино! Валера снял один из своих лучших фильмов», — написала Литвинова в своем блоге, поблагодарив режиссера за доставленное удовольствие.