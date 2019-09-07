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Раймонд Паулс поблагодарил Игоря Крутого за помощь внучке

Латвийский композитор рассказал, как относится к своему российскому коллеге.

Раймонд Паулс поблагодарил Игоря Крутого за помощь внучке
Раймонд Паулс/фото: globallookpress.com

Латвийский композитор и продюсер Раймонд Паулс рассказал, что Игорь Крутой помогает его внучке, которая учится в США. Журналисту программы Андрея Малахова «Привет, Андрей» он признался, что уважает своего коллегу и друга и по-прежнему относится к нему очень хорошо.

Игорь Крутой является крестным отцом внучки Паулса и принимает в жизни своей крестницы активное участие. 

«Внучка учится в университете в Лос-Анджелесе. У нее хорошие контакты с Игорем. Он ей всячески помогает там, за что ему спасибо огромное», — рассказал латвийский композитор.

Он также высказал мнение, что конкурс Игоря Крутого «Новая волна» изжил себя в Юрмале, и никаких противоречий по этому поводу с коллегой у него нет. 

«Как хорошая постановка он (фестиваль — Прим. ред.) держался долго, давал хорошие результаты. Но пришло время двигаться в другом направлении», — уверен Паулс.

Напомним, «Новая волна» с 2002 по 2014 год проводилась в латвийском курорте Юрмале. После введения в ЕС антироссийских санкций и ухудшения отношения к России в Европе, и, в частности, в Латвии, фестиваль переехал в Сочи. Идея конкурса принадлежит Игорю Крутому и Раймонду Паулсу. Последний женат на лингвисте Светлане Епифановой. У них есть дочь Анета, которая подарила своим родителям трех внуков. 

Программа «Привет, Андрей» 7 сентября была посвящена Игорю Крутому, который 29 июля отметил 65-летний юбилей. По случаю праздника композитор устроил «белую вечеринку», на которую были приглашены родные музыканта и близкие друзья.

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Тэги:

Андрей МалаховИгорь КрутойПрограмма "Привет Андрей!"Раймонд Паулсюбилей

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Раймонд Паулс поблагодарил Игоря Крутого за помощь внучке
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