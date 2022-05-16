«Я жил так, как меня несло»: Алексей Панин объяснил, почему не вступил с Союз кинематографистов

По словам актера, режиссер Никита Михалков делал ему в свое время интересное предложение.

Актер Алексей Панин в проекте «Кому что в Испании» вспомнил, как режиссер Никита Михалков в свое время предлагал ему вступать в Союз кинематографистов.

По словам Панина, кроме него такое же предложение поступило актеру Дмитрию Дюжеву. Это случилось во время съемок картины «Жмурки». При этом Дюжев уже на следующий день принес Михалкову необходимые документы.

«И он дальше стал сниматься у Михалкова, они стали общаться. А у меня уже какой-то роман, какая-то гулянка. Я жил так, как меня несло». Алексей Панин

Напомним, что Алексей Панин несколько лет назад уехал жить в Испанию. Программу Никиты Михалкова «Бесогон» он не раз называл дном.

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