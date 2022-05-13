«Трусливые враги»: друг Михалкова Адабашьян назвал уехавших звезд серьезной проблемой для страны

Друг режиссера Никиты Михалкова, сценарист Александр Адабашьян назвал звезд, которые в последнее время уехали из России «трусливыми врагами» и серьезной проблемой для страны.

По словам Адабашьяна, во всем этом есть и положительные моменты. Ведь «в более опасной ситуации они могли бы быть более опасными врагами».

«Это явление, которое мы наблюдаем сейчас, — серьезная, большая проблема для страны. Когда вдруг выясняется, что огромная часть нашей интеллигенции на самом деле очень стесняется своего российского происхождения, и теперь, уехав за границу, доказывает, что паспорт с двуглавым орлом — это роковая случайность.

Ну уехали и уехали. Так они пассивные, трусливые враги, а в более опасной ситуации были бы более опасными врагами. А так все высветились сейчас, и в каком-то смысле это даже хорошо. Чище стало», — цитирует Адабашьяна NEWS.ru.

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