«Заслуживает хорошего-хорошего пинка от ветерана»: Запашный придумал наказание для Панина

По словам дрессировщика, к словам актера о Дне Победы нельзя относиться серьезно.

Дрессировщик Эдгард Запашный озвучил наказание, какое должен понести актер Алексей Панин, который негативно высказался о Дне Победы.

«Девятое мая — это святой праздник, и каждый человек, который выражает сомнение в правильности этого праздника, в том, как его проводить и нужно ли его проводить, заслуживает просто хорошего пинка. Просто заслуживает хорошего-хорошего пинка и желательно от живущего ветерана». Эдгард Запашный

Как отметил Эдгард Запашный, Алексею Панину нужно засадить по попе конкретно. Это было бы самым правильным решением. А все бы кругом поаплодировали над победой здравомыслия над идиотами, сообщает 5-tv.ru.

Ранее Алексей Панин заявил, что не считает 9 мая праздничной датой. По его мнению, это праздник пафоса и показухи.

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