«Евровидение» будет проходить в России»: Симоньян – о прошедшем конкурсе в Турине

«Евровидение – 2022» закончилось вполне ожидаемо для многих – победой украинской группы Kalush Orchestra.

Продюсер Яна Рудковская при этом похвалила ребят за талант. Актер Стас Садальский заметил, что им в любом бы случае дали награду, «даже если б они вышли и послали всех на хутор бабочек ловить».

Журналистка Маргарита Симоньян написала в своем телеграме, что не смотрит никогда этого конкурса. «Не люблю такую музыку», — призналась она.

Вместе с тем жена Тиграна Кеосаяна тоже не осталась в стороне, когда были озвучены итоги конкурса.

«Зато в следующем году «Евровидение» будет проходить в России», — лучший коммент от читателей», – написала журналистка на своем канале.

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