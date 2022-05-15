Британцы возмущены победой украинской группы на «Евровидении-2022»

Певец из Великобритании почти победил в песенном конкурсе.

Великобритания осталась на втором месте в песенном конкурсе «Евровидение-2022». По итогам голосования профессионального жюри, английский певец Сэм Райдер выбился на первое место. Но, когда добавились голоса телезрителей, победу вырвала украинская рэп-группа Kalush Orchestra.

Поддержка Украины в странах Европы очевидна, но многие британцы все равно остались недовольны тем, что их артисту пришлось довольствоваться лишь «серебром». Это обстоятельство особенно обидно на фоне разговоров о том, что рэперы получили первое место в виду политических предпосылок, а не потому, что у них лучшая песня.

Британское издание Daily Mail опубликовало статью с результатами прошедшего «Евровидения», и в комментариях под материалом сразу появились возмущения постоянных читателей. РИА Новости отметило следующие высказывания англичан:

«Это похоже на футбольный матч, в котором Украина проигрывает, но все равно ее объявляют победителем»;

«Я не собирался смотреть эту чушь, но даже слепой может понять, какой это политический фарс»;

«По крайней мере, Великобритании не придется устраивать это жалкое шоу в следующем году»;

«Они уже давно полируют «Оскар» для Зеленского. Ему его по той же схеме могут вручить»;

«С таким же успехом можно позволить им выиграть все остальные соревнования — чемпионат мира по футболу, чемпионат Европы и соревнования по легкой атлетике».

больше по теме Испанцы предложили провести «Евровидение-2023» у себя вместо Украины Местный телеканал желает максимально помочь победителям 2022 года в проведении конкурса.

Напомним, что по правилам «Евровидения» следующий конкурс проводит страна-победительница прошлого года.

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